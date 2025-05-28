dmitrijaverin085 » 28 май 2025, 13:58

Нам на предприятие для серверного помещения требуется несколько новых шкафов. Где их можно заказать разных размеров? Какие типы дверей серверных шкафов существуют, и как их характеристики влияют на вентиляцию и безопасность оборудования?