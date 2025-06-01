Mikky » 01 июн 2025, 16:07

Мы меняли мембраны на одном из объектов в прошлом году. Главное точно знать диаметр, материал и условия работы, особенно если агрессивная среда. Не все поставщики уточняют такие детали, а потом начинаются проблемы.