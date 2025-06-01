Кто-нибудь закупал аэрационные мембраны
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Кто-нибудь закупал аэрационные мембраны
Кто-нибудь закупал аэрационные мембраны в России для систем водоочистки? Нужно заменить часть оборудования на станции, ищем варианты, чтобы и по качеству нормально, и с доставкой не тянули.
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MaxximDD
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
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Re: Кто-нибудь закупал аэрационные мембраны
Мы меняли мембраны на одном из объектов в прошлом году. Главное точно знать диаметр, материал и условия работы, особенно если агрессивная среда. Не все поставщики уточняют такие детали, а потом начинаются проблемы.
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Mikky
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
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Re: Кто-нибудь закупал аэрационные мембраны
Если интересуют аэрационные мембраны в России, можете посмотреть на сайте https://air-tube.ru/ Есть и трубчатые, и дисковые модели, можно подобрать по характеристикам. Мы оттуда заказывали для модернизации небольших очистных, комплект соответствовал заявленным параметрам. Лучше заранее запросить техлист, это помогают подобрать под конкретную систему.
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Boltin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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