Хочу заказать памятник из гранита

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Хочу заказать памятник из гранита

Новое сообщение polinalaxtanova3 » 02 июн 2025, 01:48

Кто знает и может мне подсказать, где лучше было бы заказать памятник из гранита? Который день интересуюсь вопросом, но пока что его так и не решила. Что делать мне?


polinalaxtanova3
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