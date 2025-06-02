Хочу заказать памятник из гранита
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Хочу заказать памятник из гранита
Кто знает и может мне подсказать, где лучше было бы заказать памятник из гранита? Который день интересуюсь вопросом, но пока что его так и не решила. Что делать мне?
- polinalaxtanova3
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- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:05
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