В деревне проводим воду из скважины — говорят, нужна станция
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В деревне проводим воду из скважины — говорят, нужна станция
В деревне проводим воду из скважины — говорят, нужна станция, чтоб давление держало. Кто ставил у себя — не подскажете, какая надёжнее?
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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