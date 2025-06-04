В деревне проводим воду из скважины — говорят, нужна станция

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В деревне проводим воду из скважины — говорят, нужна станция

Новое сообщение Карабас » 04 июн 2025, 22:44

В деревне проводим воду из скважины — говорят, нужна станция, чтоб давление держало. Кто ставил у себя — не подскажете, какая надёжнее?


Карабас
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Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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