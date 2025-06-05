На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу.

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На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу.

Новое сообщение ВиллиВОнка » 05 июн 2025, 00:45

На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу. Кто разбирается, подскажите, где закупают кабель по адекватной цене и без фейков?


ВиллиВОнка
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Re: На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу.

Новое сообщение Axilless » 05 июн 2025, 01:28

Искал медный, продали “медь с душой алюминия”. А потом — замыкание. Проверяй всё лично, на глаз не надейся.
Axilless
Фанат
 
Сообщения: 148
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