у кого можно узнать актуальную информацию о Надеждинском заводе?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

у кого можно узнать актуальную информацию о Надеждинском заводе?

Новое сообщение Axilless » 11 июн 2025, 13:17

Интересуюсь металлургией, часто упоминают Надеждинский завод. Подскажите, у кого можно узнать актуальную информацию об этом предприятии?


Axilless
Фанат
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group