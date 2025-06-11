у кого можно узнать актуальную информацию о Надеждинском заводе?
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у кого можно узнать актуальную информацию о Надеждинском заводе?
Интересуюсь металлургией, часто упоминают Надеждинский завод. Подскажите, у кого можно узнать актуальную информацию об этом предприятии?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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