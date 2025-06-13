Открываю прачечную, мне нужны промышленные машины
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Открываю прачечную, мне нужны промышленные машины
Открываю прачечную, мне нужны промышленные машины, сушки и утюжильные столы. К кому ехать, чтобы взять всё сразу и с гарантией?
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 162
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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