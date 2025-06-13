Где делают расчет пожарных категорий?

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Где делают расчет пожарных категорий?

Новое сообщение polinalaxtanova22 » 13 июн 2025, 17:43

Где делают расчет пожарных категорий? К кому лучше было бы обратится для предоставления услуги? Интересуюсь вопросом не первый день, но нужной информации нигде не нашла.


polinalaxtanova22
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Re: Где делают расчет пожарных категорий?

Новое сообщение sergey1811 » 13 июн 2025, 18:04

Тоже недавно интересовались, где делают расчет пожарных категорий https://fire-axe.ru/raschet-pozharnoj-kategorij/, пока не узнали про эту статью. Тут как вы видите рассказали, зачем нужен анализ, какие помещения требуют расчета категорий, какие бывают виды категорий. Помимо всего стоит отметить, в компании Fire Axe работают опытные специалисты, которые делают работу в сроки и качественно. В статье есть так же детальный видеообзор, где показаны рабочие будни их специалистов. Кстати, по ценам на услуги тут недорого.
sergey1811
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Сообщения: 17
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Re: Где делают расчет пожарных категорий?

Новое сообщение zMisha1 » 13 июн 2025, 18:24

Будем знать если что, где можно расчет пожарных категорий заказать. К тому же по стоимости тут доступно, да и работают качественно и в сроки, что радует.
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