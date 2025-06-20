Производитель мини-погрузчиков

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Производитель мини-погрузчиков

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 20 июн 2025, 03:53

Нам на небольшое предприятия требуется купить новые мини-погрузчики. Скажите, их заказывать прямо с завода получается выгоднее? Ищу варианты покупки без посредников. Производитель мини-погрузчиков какой есть надежный и чтобы проблем не было?


dmitrijaverin085
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Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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