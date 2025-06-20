dmitrijaverin085 » 20 июн 2025, 03:53

Нам на небольшое предприятия требуется купить новые мини-погрузчики. Скажите, их заказывать прямо с завода получается выгоднее? Ищу варианты покупки без посредников. Производитель мини-погрузчиков какой есть надежный и чтобы проблем не было?