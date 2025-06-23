Оборудование химлаборатории
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Оборудование химлаборатории
Есть ли у кого-то опыт выбора лабораторных столов с мойками? Хочется найти что-то надёжное, с хорошей химстойкой поверхностью и возможностью подключения воды. Смотрим варианты, но трудно оценить реальное качество по фото.
- Yondo
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:43
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Re: Оборудование химлаборатории
Проходили через это полгода назад. Долго сравнивали предложения, но в итоге нашли производителя Labstol с подробными характеристиками и фотографиями, плюс предложили бесплатный 3D-план. Самое главное, что столы устойчивы к реагентам и легко моются. Заказывали через https://labstol.ru/katalog/stoly-mojki-laboratornye/, очень довольны, особенно приятно удивила сборка — всё чётко и аккуратно.
- Ugondy
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:47
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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