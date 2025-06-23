Yondo » 23 июн 2025, 13:24

Есть ли у кого-то опыт выбора лабораторных столов с мойками? Хочется найти что-то надёжное, с хорошей химстойкой поверхностью и возможностью подключения воды. Смотрим варианты, но трудно оценить реальное качество по фото.