Оборудование химлаборатории

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Оборудование химлаборатории

Новое сообщение Yondo » 23 июн 2025, 13:24

Есть ли у кого-то опыт выбора лабораторных столов с мойками? Хочется найти что-то надёжное, с хорошей химстойкой поверхностью и возможностью подключения воды. Смотрим варианты, но трудно оценить реальное качество по фото.


Yondo
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:43
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Re: Оборудование химлаборатории

Новое сообщение Ugondy » 23 июн 2025, 14:10

Проходили через это полгода назад. Долго сравнивали предложения, но в итоге нашли производителя Labstol с подробными характеристиками и фотографиями, плюс предложили бесплатный 3D-план. Самое главное, что столы устойчивы к реагентам и легко моются. Заказывали через https://labstol.ru/katalog/stoly-mojki-laboratornye/, очень довольны, особенно приятно удивила сборка — всё чётко и аккуратно.
Ugondy
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:47
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