Жене в подарок хочу купить швейную машинку

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Жене в подарок хочу купить швейную машинку

Новое сообщение ВиллиВОнка » 03 июл 2025, 14:35

Жене в подарок хочу купить швейную машинку, чтобы простые вещи шить. Кто в теме, подскажите какая модель не глючит и долго служит?


ВиллиВОнка
Знаток
 
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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