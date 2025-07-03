Жене в подарок хочу купить швейную машинку
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Жене в подарок хочу купить швейную машинку
Жене в подарок хочу купить швейную машинку, чтобы простые вещи шить. Кто в теме, подскажите какая модель не глючит и долго служит?
- ВиллиВОнка
- Знаток
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- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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