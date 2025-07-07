Как выбрать микроскоп для лаборатории
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Как выбрать микроскоп для лаборатории
Открываем небольшую лабораторию, встал вопрос по микроскопу. Кто разбирается, на что смотреть при покупке?
- Paris
- Знаток
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- Сообщения: 218
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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