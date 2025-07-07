Как выбрать микроскоп для лаборатории

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Как выбрать микроскоп для лаборатории

Новое сообщение Paris » 07 июл 2025, 17:50

Открываем небольшую лабораторию, встал вопрос по микроскопу. Кто разбирается, на что смотреть при покупке?


Paris
Знаток
 
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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