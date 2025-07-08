Можно ли доверять качеству продукции SEW-EURODRIVE в сложных проектах?

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Можно ли доверять качеству продукции SEW-EURODRIVE в сложных проектах?

Новое сообщение Julion » 08 июл 2025, 14:09

Работаю над проектом по созданию автоматизированного склада. Требуется подобрать мотор-редукторы, которые без сбоев выдержат нагрузку в несколько лет постоянной эксплуатации. Боюсь, что многие бренды не потянут такие условия. Интересует, насколько надёжно оборудование SEW-EURODRIVE для этого?


Julion
 
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Зарегистрирован: 08 июл 2025, 14:08
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Re: Можно ли доверять качеству продукции SEW-EURODRIVE в сложных проектах?

Новое сообщение Urip » 08 июл 2025, 15:19

Однажды мне довелось принимать участие в запуске линии на хлебозаводе, где стояли моторы этого бренда. Работали они там в пыльной среде, и удивительно, что почти не приходилось их обслуживать. Даже во время пиковых нагрузок оборудование сохраняло стабильность и продолжало функционировать.
Urip
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 июл 2025, 15:19
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