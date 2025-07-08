Urip » 08 июл 2025, 15:19

Однажды мне довелось принимать участие в запуске линии на хлебозаводе, где стояли моторы этого бренда. Работали они там в пыльной среде, и удивительно, что почти не приходилось их обслуживать. Даже во время пиковых нагрузок оборудование сохраняло стабильность и продолжало функционировать.