Можно ли доверять качеству продукции SEW-EURODRIVE в сложных проектах?
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Можно ли доверять качеству продукции SEW-EURODRIVE в сложных проектах?
Работаю над проектом по созданию автоматизированного склада. Требуется подобрать мотор-редукторы, которые без сбоев выдержат нагрузку в несколько лет постоянной эксплуатации. Боюсь, что многие бренды не потянут такие условия. Интересует, насколько надёжно оборудование SEW-EURODRIVE для этого?
- Julion
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 июл 2025, 14:08
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Re: Можно ли доверять качеству продукции SEW-EURODRIVE в сложных проектах?
Однажды мне довелось принимать участие в запуске линии на хлебозаводе, где стояли моторы этого бренда. Работали они там в пыльной среде, и удивительно, что почти не приходилось их обслуживать. Даже во время пиковых нагрузок оборудование сохраняло стабильность и продолжало функционировать.
- Urip
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 июл 2025, 15:19
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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