Какие есть услуги по металлообработке с изготовлением по чертежу?

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Какие есть услуги по металлообработке с изготовлением по чертежу?

Новое сообщение Карабас » 12 июл 2025, 20:36

Какие есть услуги по металлообработке с изготовлением по чертежу?

Нужны детали для сварного каркаса. Где делают качественно и по нормальной цене?



Карабас
Фанат
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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