Какие купить пружинные блоки?

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Какие купить пружинные блоки?

Новое сообщение gaps » 15 июл 2025, 19:37

Нам на предприятие надо купить пружинные блоки , покупать отечественные?


gaps
Знаток
 
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Какие купить пружинные блоки?

Новое сообщение gianella » 15 июл 2025, 21:07

мы китайские покупали пружинные блоки и они хорошего качества
gianella
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 май 2025, 08:39
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