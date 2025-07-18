Arma » 18 июл 2025, 17:32

Благодаря своей эффективности, использование гелиевых течеискателей оправдано во всех промышленных сферах, в которых допустимо создание ограниченного безвоздушного пространства. Любая вакуумная либо напорная система может и должна проверяться методом течеискания, особенно при работе в сложных условиях. С помощью гелиевого метода обнаружения утечек можно проверить трубы и соединяющие линии, элементы вакуумных печей и напылительных установок, коллекторы, медицинскую технику, топливные и гидравлические линии, термоустройства и конденсаторы, ускорители линейного типа и сканирующие электронные микроскопы, изделия полупроводниковой и лазерной отраслей промышленности. В большинстве перечисленных областей профилактическая проверка на утечку газов является обязательной.

Компания ЭРСТВАК представляет широкий перечень гелиевых течеискателей, изготовленных ведущими европейскими производителями. Что не мало важно, поставляемые нами течеискатели внесены в государственный реестр средств измерения РФ. Для производств, где контроль герметичности выпускаемой продукции поставлен на поток, компанией ЭРСТВАК разработаны специальные автоматизированные системы контроля герметичности негабаритных изделий. Установка с четырьмя рабочими камерами на вращающейся платформе способна обеспечить до 300 испытаний за один час.

Также наша компания рада предложить своим клиентам услугу по проведению исследований на герметичность оборудования. Возможно проведение исследований как на территории ЭРСТВАК, так и с выездом на территорию заказчика.

За более подробной информацией обращайтесь к инженерам нашей компании.