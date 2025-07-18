Компания ЭРСТВАК представляет широкий перечень гелиевых течеискателей, изготовленных ведущими европейскими производителями. Что не мало важно, поставляемые нами течеискатели внесены в государственный реестр средств измерения РФ. Для производств, где контроль герметичности выпускаемой продукции поставлен на поток, компанией ЭРСТВАК разработаны специальные автоматизированные системы контроля герметичности негабаритных изделий. Установка с четырьмя рабочими камерами на вращающейся платформе способна обеспечить до 300 испытаний за один час.
Также наша компания рада предложить своим клиентам услугу по проведению исследований на герметичность оборудования. Возможно проведение исследований как на территории ЭРСТВАК, так и с выездом на территорию заказчика.
За более подробной информацией обращайтесь к инженерам нашей компании.