TV
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TV
- Ким
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 май 2015, 12:33
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Re: TV
- Любомир
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 май 2015, 09:30
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Re: TV
- gambit
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: TV
- jax1
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 авг 2015, 22:01
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Re: TV
- Colokod
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 13:44
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Re: TV
- Грекек
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:38
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Re: TV
Вам надоело от болгарского телевидения? Ваш кабельный оператор не предоставляет вам необходимые русские каналы , или их количество слишком ограниченное!
Решение уже здесь!Пожелай что-нибудь и будет твое!
Вам уже не нужна сателитная тарелка!!! Даже не нужно заплачивать инсталационные таксы!!!
Добро пожаловать в RU-IPTV - Интерактивное телевидение самого нового поколения, включающее 80+ русских каналов (15+HD)
Необходимое оборудование и таксы:
1) Set top box (STB) - Цена 140лв - однократная цена покупки устройства*
2) Такса на месяц - Цена 30лв - Такса валидна 1 месяц вперед с того момента, когда заплатили
* Устройство можете пользовать по всему миру, все таки список каналов не изменяется. Устройство можете подключить только к одному телевидинию.
Для больше информации, пожалуиста, пишите нам на этой электронной почте: contact@ruiptv.org или support@ruiptv.org
- ruiptv
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 16:07
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Re: TV
Я просто хочу добавить, что у нас уже есть рабочий телефон / мобильное приложение таблетки. Мы также начали следующие две функции: TimeShift и записи. По всем вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по support@ruiptv.org
Я добавляю некоторую дополнительную информацию в виде скриншотов, взятых из мобильного приложения. Под каждой фотографии вы можете найти дополнительную информацию.
- Вложения
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- ruiptv
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 16:07
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Re: TV
- Вложения
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- ruiptv
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 16:07
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Re: TV
Мы рады сообщить нашим сервисом:
- ruiptv
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 16:07
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