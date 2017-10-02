Стоит ли покупать китайский планшет?

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Стоит ли покупать китайский планшет?

Новое сообщение Кристина » 02 окт 2017, 05:14

Как думаете, есть ли смысл в том чтоб покупать китайский планшет?

Дело в том что хочу купить планшет, бюджет низкий, и именно по этому скажу что интересует меня если имеет смысл за счет никого бюджета брать именно китайскую модель планшета.



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Re: Стоит ли покупать китайский планшет?

Новое сообщение Анастасия33 » 02 окт 2017, 09:57

Смотря за какую цену и смотря от какого производителя...

А вот если говорить о выборе и покупки планшетов Onda, то конечно же таковой выбор себя может оправдать. И для того чтоб оценить таковые рыночные предложения, думаю вам стоит именно сюда http://onda.com.ru/catalog/planshety заглянуть и оценить предложение которое там как таковое имеется. Обратите внимание что предложение именно из приличных, за счет чего оправдание выбора на лицо.

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Re: Стоит ли покупать китайский планшет?

Новое сообщение Lechuy » 03 ноя 2017, 23:25

не ведитесь на слишком уж дешёвую эпловскую технику. Качественный товар должен стоить своих денег. Я лично тут http://apple-rostov.com/ всё необходимое от Apple беру, потому что качество превыше всего. А у них там действительно оригинальная продукция. рекомендую заглянуть, прицениться
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Re: Стоит ли покупать китайский планшет?

Новое сообщение AlimovaVera » 31 июл 2020, 21:42

Вы имеете в виду китайский бренд? Есть и среди них довольно хороший и известные. Ребенку я как раз таки купила недорогой китайский, а себе для работы решила выбрать планшет Samsung, смогла найти в интернет магазине с гарантией на целый год и при этом нормальной, не завышенной ценой. Пользуюсь полгода - все отлично работает.
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