Сенсор на телефон Alcatel

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Сенсор на телефон Alcatel

Новое сообщение Карви » 09 окт 2017, 22:36

На телефон Alcatel нужен сенсор, конкретно для модели Alcatel 4010D нужен.

Кто посоветует то где искать в продаже такой тип запчастей?



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Карви
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Сообщения: 26
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Сенсор на телефон Alcatel

Новое сообщение AlimovaVera » 23 апр 2021, 22:44

Если вам интересны подобные смартфоны, то по ссылке есть магазин, в которых большой выбор и весьма доступные цены. Можно купить полноценный телефон, а также различного рода мелочи и комплектующие к нему. В магазине, что по ссылке все это есть в большом количестве, посмотрите.
AlimovaVera
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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