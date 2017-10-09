Кто посоветует то где искать в продаже такой тип запчастей?
Сенсор на телефон Alcatel
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Сенсор на телефон Alcatel
На телефон Alcatel нужен сенсор, конкретно для модели Alcatel 4010D нужен.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Сенсор на телефон Alcatel
Если вам интересны подобные смартфоны, то по ссылке есть магазин, в которых большой выбор и весьма доступные цены. Можно купить полноценный телефон, а также различного рода мелочи и комплектующие к нему. В магазине, что по ссылке все это есть в большом количестве, посмотрите.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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