Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?
Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.
Товар можно сказать что из редких, но в целом его найти в продаже можно.
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Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?
Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.
Товар можно сказать что из редких, но в целом его найти в продаже можно.
Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?
Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.
Конечно же можно, вы чего.
К примеру вот здесь http://partsoutlet.ru/shop.php?cid=532 аккумулятор для планшета можно купить...о хочу сказать что по цене от производителя. Стоит наверное внимание обратить что предложение само по себе хорошее и советую с ним ознакомится.
Miklakova писал(а):подскажите, где купить аккумулятор для ноута? и чо б не дорого, и что б доставка была без задержек?
А какая модель вам нужна? Я недавно приобрела аккумулятор для ноутбука Asus - заказала в этом интернет-магазине, потому как цена и время доставки очень устроили. Посмотрите там же, уверена, даже если ноут и другого производителя, подобрать в каталоге сможете то, что именно вам нужно.
- Отличное качество товаров;
- Низкие цены;
- Наличие нужной модели;
- Быстрая доставка.
Кстати, а оплата только после доставки, что тоже можно назвать преимуществом.
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