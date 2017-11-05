Аккумуляторы для планшетов

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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Джульета » 05 ноя 2017, 23:28

Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?

Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.

Товар можно сказать что из редких, но в целом его найти в продаже можно.



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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Анастасия33 » 06 ноя 2017, 09:27

Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?

Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.

Конечно же можно, вы чего.

К примеру вот здесь http://partsoutlet.ru/shop.php?cid=532 аккумулятор для планшета можно купить...о хочу сказать что по цене от производителя. Стоит наверное внимание обратить что предложение само по себе хорошее и советую с ним ознакомится.

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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Miklakova » 10 дек 2018, 22:27

подскажите, где купить аккумулятор для ноута? и чо б не дорого, и что б доставка была без задержек?
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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Суворова » 11 дек 2018, 21:59

Miklakova писал(а):подскажите, где купить аккумулятор для ноута? и чо б не дорого, и что б доставка была без задержек?

А какая модель вам нужна? Я недавно приобрела аккумулятор для ноутбука Asus - заказала в этом интернет-магазине, потому как цена и время доставки очень устроили. Посмотрите там же, уверена, даже если ноут и другого производителя, подобрать в каталоге сможете то, что именно вам нужно.

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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Samantha » 13 мар 2019, 17:39

Ребят, советую интернет-магазин iBatt.ru. У этого магазина ряд преимуществ:

- Отличное качество товаров;

- Низкие цены;

- Наличие нужной модели;

- Быстрая доставка.

Кстати, а оплата только после доставки, что тоже можно назвать преимуществом.

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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение mackz » 11 авг 2020, 13:21

Батарея на iphone уже плохо держит, в статусе жизни пишет что 72 процентра, и заменить нужно ее, и нести не знаешь куда, столько мастерских, и везде эти копии запчастей, начал искать в интернете и читать отзывы заменить батарею iphone и алилуя нашел два сервиса где заменят батарею, дадут гарантию, и все покажут как отличить от копии это i-Hep сервис https://i-help.kz/iphone-battery-replacement
mackz
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