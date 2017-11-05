Суворова » 11 дек 2018, 21:59

Miklakova писал(а): подскажите, где купить аккумулятор для ноута? и чо б не дорого, и что б доставка была без задержек?

А какая модель вам нужна? Я недавно приобрела аккумулятор для ноутбука Asus - заказала в этом интернет-магазине, потому как цена и время доставки очень устроили. Посмотрите там же, уверена, даже если ноут и другого производителя, подобрать в каталоге сможете то, что именно вам нужно.