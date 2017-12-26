Хочу взять смартфон
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Хочу взять смартфон
Всем привет. Хочу приобрести Meizu, поддержать так сказать, китайского производителя. Вот здесь http://sototema.ru/categories/meizu цены очень привлекательные. Что скажите?
- Arni
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 дек 2017, 12:21
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Re: Хочу взять смартфон
Смартфоны бывают разные. Не все из них – топовые флагманы, которые из-за высокой цены доступны далеко не каждому покупателю. Есть и так называемые аппараты начального уровня.
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Хочу взять смартфон
Почему же? Я вот приобрел смартфон Honor со скидкой на промокод корпорация центр http://rukodi.ru/catalog/shops/korporatsiya-tsentr/ На этом сайте регулярно выкладывают десятки новых кодов и акций к онлайн магазинам. Пользуясь этим сайтом, я избавил себя от необходимости отслеживать новости в поисках информации о скидках.
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Хочу взять смартфон
Ой...а как по мне, так лучше нет, чем Aplle.....Классное у данной марки всё:телефоны, ноутбуки, да и просто аксессуары. Сама из вышеперечисленно заказывала в каталоге - более, чем дольна, и смело могу рекомендовать его каждому!
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Хочу взять смартфон
Есть на примете также интернет-магазин смартфонов, проверенный лично - трижды делала там заказы. Из плюсов - адекватные цены и большой выбор. Есть хорошо указанные спецификации, так что легок определиться с покупкой. Плюс не нужно забывать читать отзывы и смотреть обзоры на интересующие вас модели.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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