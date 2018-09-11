На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
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На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
- gambit
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
У меня как-то тоже стал мерцать экран на смартфоне. Я хотел было отнести его в ремонт, но мой друг посоветовал вначале глянуть вот эту статью https://expertland.ru/telefon/mertsaet-ekran . Советую, мне это помогло решить проблему, больше такого не повторялось.
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
Раскладушка если то шлейф отходит 100%
- hipe
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
В ремонт чего думать по интернету еще никто не научился чинить
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
Я бы сразу в ремонт отнес, у меня подобная история была, думал поглюичит смартфон и перестанет, но не тут-то и было, в общем сдал телефончик в этот сервис и там мне его отремонтировали https://mipochinim.ru за что им большая благодарность, на следующий день я забрал свой гаджет уже рабочим
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
Здраствуйте, так случилось ехал на велике и уронил iphone (, и сломались два iPhone еще, срочно нужно было сделать, начали искать где можно сделать и через google нашли два сервиса https://isupport.kz/zamena-displeja-iphone или в i-help сервис тут спасибо все сделали быстро замену экрана iphone
- mackz
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 авг 2020, 13:11
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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