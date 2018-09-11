На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

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На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение gambit » 11 сен 2018, 20:24

На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?


gambit
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение kerch » 11 сен 2018, 21:00

У меня как-то тоже стал мерцать экран на смартфоне. Я хотел было отнести его в ремонт, но мой друг посоветовал вначале глянуть вот эту статью https://expertland.ru/telefon/mertsaet-ekran . Советую, мне это помогло решить проблему, больше такого не повторялось.
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение hipe » 08 окт 2019, 18:45

Раскладушка если то шлейф отходит 100%
hipe
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение glebushka » 08 окт 2019, 22:07

В ремонт чего думать по интернету еще никто не научился чинить
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение Prokl » 09 окт 2019, 01:49

Я бы сразу в ремонт отнес, у меня подобная история была, думал поглюичит смартфон и перестанет, но не тут-то и было, в общем сдал телефончик в этот сервис и там мне его отремонтировали https://mipochinim.ru за что им большая благодарность, на следующий день я забрал свой гаджет уже рабочим
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение mackz » 11 авг 2020, 13:20

Здраствуйте, так случилось ехал на велике и уронил iphone (, и сломались два iPhone еще, срочно нужно было сделать, начали искать где можно сделать и через google нашли два сервиса https://isupport.kz/zamena-displeja-iphone или в i-help сервис тут спасибо все сделали быстро замену экрана iphone
mackz
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