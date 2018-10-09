kerch » 09 окт 2018, 15:35

gambit писал(а): Здравствуйте. Нужно купить звуковую карту. Сейчас выбираем FireWire карту, но есть и USB модели. Кто, что знает об этих картах и какую лучше всего приобрести? Здравствуйте. Нужно купить звуковую карту. Сейчас выбираем FireWire карту, но есть и USB модели. Кто, что знает об этих картах и какую лучше всего приобрести? Спасибо!

Привет. Не могу Вам рекомендовать ту или иную карту, но дам ссылочку на статью специализированного магазина МузЛайн http://comandir.com/2017/08/28/157093-f ... ybrat.html , в которой вы найдете ответ на Ваш вопрос. Сейчас много моделей и нужно подобрать для себя, для своих нужд.