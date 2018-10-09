Звуковая карта

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Звуковая карта

Новое сообщение gambit » 09 окт 2018, 09:43

Здравствуйте. Нужно купить звуковую карту. Сейчас выбираем FireWire карту, но есть и USB модели. Кто, что знает об этих картах и какую лучше всего приобрести?

Спасибо!



gambit
Писатель
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Звуковая карта

Новое сообщение Milanka » 09 окт 2018, 11:55

Сейчас много разных моделей. Я не могу вам рекомендовать какую-то одну. Они все разные и х-ки также. Поищите в спец.магазинах.
Milanka
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Сообщения: 9
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Re: Звуковая карта

Новое сообщение kerch » 09 окт 2018, 15:35

gambit писал(а):Здравствуйте. Нужно купить звуковую карту. Сейчас выбираем FireWire карту, но есть и USB модели. Кто, что знает об этих картах и какую лучше всего приобрести?

Спасибо!

Привет. Не могу Вам рекомендовать ту или иную карту, но дам ссылочку на статью специализированного магазина МузЛайн http://comandir.com/2017/08/28/157093-f ... ybrat.html , в которой вы найдете ответ на Ваш вопрос. Сейчас много моделей и нужно подобрать для себя, для своих нужд.

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kerch
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Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Звуковая карта

Новое сообщение Miklakova » 31 авг 2019, 21:20

Такие вопросы всегда решаю только на сайте. Там квалифицированные техники:подскажут, много не возьмут...Рекомендую с/ц!
Miklakova
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