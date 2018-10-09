Спасибо!
Звуковая карта
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Звуковая карта
Здравствуйте. Нужно купить звуковую карту. Сейчас выбираем FireWire карту, но есть и USB модели. Кто, что знает об этих картах и какую лучше всего приобрести?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Звуковая карта
Сейчас много разных моделей. Я не могу вам рекомендовать какую-то одну. Они все разные и х-ки также. Поищите в спец.магазинах.
- Milanka
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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Re: Звуковая карта
gambit писал(а):Здравствуйте. Нужно купить звуковую карту. Сейчас выбираем FireWire карту, но есть и USB модели. Кто, что знает об этих картах и какую лучше всего приобрести?
Спасибо!
Привет. Не могу Вам рекомендовать ту или иную карту, но дам ссылочку на статью специализированного магазина МузЛайн http://comandir.com/2017/08/28/157093-f ... ybrat.html , в которой вы найдете ответ на Ваш вопрос. Сейчас много моделей и нужно подобрать для себя, для своих нужд.
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Звуковая карта
Такие вопросы всегда решаю только на сайте. Там квалифицированные техники:подскажут, много не возьмут...Рекомендую с/ц!
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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