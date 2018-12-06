Суворова » 11 дек 2018, 09:33

Да, к мастерам обращайтесь, если проблема в самом телефоне и батареи, то меняйте....Но бывает просто со временем летят родные аксессуары - заменишь староезарядным устройством, айфон опять начинает принимать заряд, как нужно и держит его, столько, сколько положено.