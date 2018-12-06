Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
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Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
батарею новую купите - вот и решение.
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
Скорее всего, просто пришла пора заменить аккумуляторную батарею. Я бы советовал Вам за данной услугой сюда обратиться https://remont-apple.ru/iphone/xs.html . В данном сервисном центре расценки на подобного рода услуги никогда не завышаются, и оказываются они на высочайшем уровне.
- wenow
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
Да, к мастерам обращайтесь, если проблема в самом телефоне и батареи, то меняйте....Но бывает просто со временем летят родные аксессуары - заменишь старое этим зарядным устройством, айфон опять начинает принимать заряд, как нужно и держит его, столько, сколько положено.
- Суворова
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
Батарея на iphone уже плохо держит, в статусе жизни пишет что 72 процентра, и заменить нужно ее, и нести не знаешь куда, столько мастерских, и везде эти копии запчастей, начал искать в интернете и читать отзывы заменить батарею iphone и алилуя нашел два сервиса где заменят батарею, дадут гарантию, и все покажут как отличить от копии это i-Hep сервис https://i-help.kz/iphone-battery-replacement
- mackz
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 авг 2020, 13:11
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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