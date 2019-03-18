Нужен совет

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Нужен совет

Новое сообщение Samantha » 18 мар 2019, 10:04

Доброго времени суток. Затеяли ремонт в квартире, а инструментов то вот оказывается у нас совсем нет. Покупать дорого, а вот в аренду https://arenda-orlovka.ru/rent взять, как думаете форумчане? Стоит не стоит?


Samantha
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Сообщения: 52
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Re: Нужен совет

Новое сообщение ivvi » 06 июн 2019, 20:29

Наверное не стоит, потому что вы не знаете как и что делать, лучше наймите бригаду. Вы можете найти качественную и достойную плитку в этом магазине, я сама постоянно заказываю у них, то себе, то маме, теперь свекрови выбирали https://www.keramogranit.ru/brands/atlas-concorde-rossija/
ivvi
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Re: Нужен совет

Новое сообщение lily888 » 13 дек 2020, 12:04

Как и большинство думал о строительстве любимой, родной русской бани ну или сауны. Чисто из интереса, решил почитать о турецкой бане. Посоветовались и решили, что это будет лучшим вариантом, сестра жены -врач, однозначно сказала, что если мы хотим поправлять здоровье то это однозначно хамам. Начал погружаться в тему и наткнулся на одноименный сайт Хамам Элит. Изучив подробно нюансы, понял что можно париться хоть каждый день, а чтобы растопить достаточно включить парогенератор. Оставил заявку на строительство. Жили у меня, сделали быстро. Вопросов нету, всем советую. https://blog.hammamelit.ru/vnutrennyaya-otdelka-hamam
lily888
 
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