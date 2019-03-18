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Re: Нужен совет lily888 » 13 дек 2020, 12:04 Как и большинство думал о строительстве любимой, родной русской бани ну или сауны. Чисто из интереса, решил почитать о турецкой бане. Посоветовались и решили, что это будет лучшим вариантом, сестра жены -врач, однозначно сказала, что если мы хотим поправлять здоровье то это однозначно хамам. Начал погружаться в тему и наткнулся на одноименный сайт Хамам Элит. Изучив подробно нюансы, понял что можно париться хоть каждый день, а чтобы растопить достаточно включить парогенератор. Оставил заявку на строительство. Жили у меня, сделали быстро. Вопросов нету, всем советую. https://blog.hammamelit.ru/vnutrennyaya-otdelka-hamam lily888 Сообщения: 1 Зарегистрирован: 13 дек 2020, 12:03 Личное сообщение Вернуться к началу

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