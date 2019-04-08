Смартфон

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Смартфон

Новое сообщение Неваляшка » 08 апр 2019, 12:15

Здравствуйте. Мне нужен новый смартфон, и пока я только изучаю в онлайне статьи, которые посвящены напрямую теме приобретения нового гаджета. В этом https://ru-mi.com/blog/instrukcii/vse-p ... setej.html разделе представлено более подробное описание и технические характеристики смартфона от компании Сяоми, модель – Redmi Note 4. Недорогой, многофункциональный и в то же время стильный смартфон, который есть возможность заказать с доставкой на дом, потому что он есть в наличии. Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести с этим интернет магазином смартфонов?


Неваляшка
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Смартфон

Новое сообщение mandarinka » 10 май 2019, 18:56

Судя по всему неплохой телефон , но покупать его через интернет достаточно рискованно тем более в незнакомом магазине
mandarinka
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Смартфон

Новое сообщение tiristor » 10 май 2019, 20:39

Именно там еще не приходилось ничего толком покупать . Хотя вообще в интернет-магазинах смартфоны брал не раз . В последний раз покупал себе тут https://xpleer.ru/telefony--planshety-- ... smartfony/ неплохой Самсунг, который мне очень нравится
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Сообщения: 17
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Re: Смартфон

Новое сообщение Weelka » 27 июл 2019, 16:18

mandarinka писал(а):Судя по всему неплохой телефон , но покупать его через интернет достаточно рискованно тем более в незнакомом магазине

А мне больше хуавей П-смарт https://y.ua/smartfony/huawei-p-smart-2019/c11258/f=1:439_1777:40026/ нравится, пусть они немного разного ценового порога телефоны, но тем не менее я бы всё равно их сравнила. Я любые китайские телефоны сравниваю друг с другом)

Weelka
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Re: Смартфон

Новое сообщение AlimovaVera » 16 фев 2020, 18:20

Если вы интересуетесь более доступными по деньгам моделями телефонов, то здесь есть цены на смартфоны, посмотрите. В этом интернет магазине как старые модели, так и новые - этого и прошлых годов. Все новые, с гарантией и полной комплектацией.
AlimovaVera
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