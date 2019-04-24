у меня холодильник перестал морозить
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Re: у меня холодильник перестал морозить
Ну Сами вы починить конечно же не сможете так как там можно разбираться в холодильника для того чтобы суметь его починить
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: у меня холодильник перестал морозить
каждую вещь можно починить запомните это. только нужно найти хороших мастеров чтобы они качественно его починили думаю что если ваш холодильник не морозит там сломался морозительный элемент, вообщем я вам лично рекомендую обратился в эту фирму по ремонту https://remochka.ru
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: у меня холодильник перестал морозить
Скорее всего резинка отходит и морозить всю комнату он не в состоянии плюс жара еще
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: у меня холодильник перестал морозить
С двигателем проблема возможно, холодильник вообще гудит или беззвучно работает даже в те моменты когда заморозка идет? Короче говоря тут без спецов по холодильникам из https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai этого сервисного центра никак не разобраться
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: у меня холодильник перестал морозить
Если реально перестал морозить, тогда нужно незамедлительно обращаться к специалистам, а то так ведь все продукты могут пропасть. Лучший сервис, где все сделали как положено http://iceserv.ru/ да и по цене недорого взяли.
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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