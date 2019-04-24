хочу телефон с процессором снапдрагон

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Re: хочу телефон с процессором снапдрагон

Новое сообщение Карабас » 24 апр 2019, 22:07

сейчас Недавно вышел сяоми ми 9 и у него процессор снапдрагон 855 как говорят очень хороший


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: хочу телефон с процессором снапдрагон

Новое сообщение Dima » 25 апр 2019, 10:52

вообще сейчас snapdragon 855 этот топовый процессор и его хотят абсолютно все установить на свой телефон, Я бы вам посоветовал посмотреть телефоны на snapdragon 855 на этом сайте Просто выберите оттуда понравившуюся модель всех в них стоит такой процессор https://androidlime.ru/snapdragon-855-smartphones
Dima
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: хочу телефон с процессором снапдрагон

Новое сообщение Prokl » 14 июн 2019, 15:27

Мне кажется Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 ничуть не хуже в плане процессоров, поэтому рекомендую обратить внимание на самсунг вот такой вот модели https://xpleer.ru/telefony--planshety-- ... y-j4--2019 я себе его приобрел, он справляется с задачами только так, производительность на уровне процессора и телефон что надо
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: хочу телефон с процессором снапдрагон

Новое сообщение Mila Kovalchuk » 06 июл 2019, 12:42

И я хочу такой телефон.
Mila Kovalchuk
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: хочу телефон с процессором снапдрагон

Новое сообщение Karolina » 06 июл 2019, 12:59

У меня с прошлого года телефон sony , всегда нравились телефоны Sony вот поэтому и себе решила взять такого бренда. Именно в моей модели процессор Qualcomm Snapdragon 845 и меня он вполне устраивает. Вбейте запрос в гугл чтобы найти телефоны с нужным вам процессором.

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Karolina
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: хочу телефон с процессором снапдрагон

Новое сообщение Solonin » 07 фев 2020, 17:59

А я себе купил Сяоми и не парюсь, все работает на ура и цена адекватная!
Solonin
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: хочу телефон с процессором снапдрагон

Новое сообщение Vanya_vanya » 07 фев 2020, 20:20

Я тоже пользуюсь уже много лет Сяоми и все очень нравится. Здесь пожалуй важно отметить, что китайский телефон ничем не уступает конкурентам. Изначально искал, как изменить шрифт на телефоне xiaomi, но быстро решил вопрос при помощи https://club-mi.ru/smartfony-mi/kak-pomenyat-shrift-na-syaomi, там собрано много полезных советов для обладателей подобных гаджетов.
Vanya_vanya
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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