хочу телефон с процессором снапдрагон
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Re: хочу телефон с процессором снапдрагон
сейчас Недавно вышел сяоми ми 9 и у него процессор снапдрагон 855 как говорят очень хороший
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: хочу телефон с процессором снапдрагон
вообще сейчас snapdragon 855 этот топовый процессор и его хотят абсолютно все установить на свой телефон, Я бы вам посоветовал посмотреть телефоны на snapdragon 855 на этом сайте Просто выберите оттуда понравившуюся модель всех в них стоит такой процессор https://androidlime.ru/snapdragon-855-smartphones
- Dima
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
-
Re: хочу телефон с процессором снапдрагон
Мне кажется Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 ничуть не хуже в плане процессоров, поэтому рекомендую обратить внимание на самсунг вот такой вот модели https://xpleer.ru/telefony--planshety-- ... y-j4--2019 я себе его приобрел, он справляется с задачами только так, производительность на уровне процессора и телефон что надо
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: хочу телефон с процессором снапдрагон
И я хочу такой телефон.
- Mila Kovalchuk
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
-
Re: хочу телефон с процессором снапдрагон
У меня с прошлого года телефон sony , всегда нравились телефоны Sony вот поэтому и себе решила взять такого бренда. Именно в моей модели процессор Qualcomm Snapdragon 845 и меня он вполне устраивает. Вбейте запрос в гугл чтобы найти телефоны с нужным вам процессором.
- Karolina
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
-
Re: хочу телефон с процессором снапдрагон
А я себе купил Сяоми и не парюсь, все работает на ура и цена адекватная!
- Solonin
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
-
Re: хочу телефон с процессором снапдрагон
Я тоже пользуюсь уже много лет Сяоми и все очень нравится. Здесь пожалуй важно отметить, что китайский телефон ничем не уступает конкурентам. Изначально искал, как изменить шрифт на телефоне xiaomi, но быстро решил вопрос при помощи https://club-mi.ru/smartfony-mi/kak-pomenyat-shrift-na-syaomi, там собрано много полезных советов для обладателей подобных гаджетов.
- Vanya_vanya
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
-
Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 2