фирма по обслуживанию компьютеров

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фирма по обслуживанию компьютеров

Новое сообщение Карабас » 03 май 2019, 09:45

Есть у кого на примете фирма по обслуживанию компьютеров? У меня похоже в офисе накрылись пара компьютеров ну работают просто ужасно


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров

Новое сообщение ВиллиВОнка » 03 май 2019, 13:37

Я всегда сам свой фирмы обслуживаю компьютеры, так что попробуйте сами
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров

Новое сообщение Dima » 03 май 2019, 19:30

Меня просто бесит когда у меня ломается компьютер это ведь мой способ заработка, я бы вам посоветовал обращатся только к професионалам по обслуживанию так как не опытный мастер может сделать только хуже компьютерам, обратитесь за абонентским обслуживанием сюда https://www.lansecurity.ru
Dima
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров

Новое сообщение LVS » 22 июн 2019, 23:39

Ну вы даете как так можно работать когда техника вся сломана
LVS
Фанат
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров

Новое сообщение Prokl » 23 июн 2019, 00:40

Есть фирма Базис https://www.basis-it.ru они обслуживают крупные предприятия и малые офисы в плане компьютерной помощи, настройки и так далее, с ними выгодно иметь дело потому что они предоставляют хорошие условия для киентов начиная даже хотя бы с того что печатную технику обслуживают в офисах бесплатно
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров

Новое сообщение Рибон » 31 июл 2021, 10:21

У нас на работе сейчас тоже с главным компьютером проблемы - ему катастрофически нехватает памяти. Я вообще думаю о том, чтоб не вскрывать его, а взять накопитель - в интернете SSD диски 1 ТБ https://allo.ua/ru/ssd-nakopiteli/ob_em_pamjati-1_tb/ недорогие, да и установить я сам смогу.

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Рибон
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров

Новое сообщение Михаил » 23 сен 2021, 16:31

Что касается офисных компьютеров...Чтобы избежать поломок, правильно подбирайте пк. Пишу минимальные требования: процессор должен быть производительным, потреблять мало энергии и не нагреваться. Обратите внимание на Intel Pentium. Оперативка: минимум 4 гб, лучше при выброе пк купить сразу 8 гб. Видеокарта для офисных программ не важна. Можно ограничиться интегрированной в процессор картой. Жесткий диск от 500 гб. Диагональ монитора от 19". Это стандартнве требования самого обычного рабочего компьютера.
Михаил
 
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