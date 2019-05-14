Теплый пол
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Теплый пол
Мне нужно в новый дом теплый пол сделанный под ламинат,к кому обратиться
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Теплый пол
когда мы делали ремонт в доме,мы тоже делали теплый дом,обращались в фирму которая занимается этими видами работ.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Теплый пол
Пол какой выбрал электрику или водяной? Хотя дело твое посмотри полы и все для них есть на https://sochi.priceclimate.com/category ... plye-poly/ там и для водяных и для электрических полов абсолютно все есть и терморегулятор можешь там подобрать тоже свободно
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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