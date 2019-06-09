Обогреватель для ребенка

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Обогреватель для ребенка

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:16

Я планирую купить потолочный инфракрасный обогреватель, но в Интернете так мало отзывов. Кто-нибудь может использовать это, что вы говорите?


vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Обогреватель для ребенка

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:16

Хотите купить его за квартиру? Я даже не слышал об этом ..
ymka
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Сообщения: 100
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Re: Обогреватель для ребенка

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:17

Вы, наверное, хотите купить обогреватель для некоторых бытовых помещений? Для магазина там, например? Мы только что купили у Bilux обогреватель для нашего небольшого магазина, у них хороший выбор: https://bilux.ua/category/catalog/, наша модель Bilyuks B400, отлично подходит для комнаты, хорошо греет, не потребляет много) )
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 72
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Re: Обогреватель для ребенка

Новое сообщение Prokl » 24 июн 2019, 23:40

Добротный инфракрасный обогреватель возьмите на https://55m.ru и будете нормально отапливать им детску даже в самые лютые морозы там будет можжете быть уверены, достаточно тепло, очень эффективные обогреватели если что
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Обогреватель для ребенка

Новое сообщение Сафронов Николай » 20 окт 2020, 14:48

Я тоже брал потолочный, так как не достанет это раз, и он обогревает хорошо окружность.
Сафронов Николай
 
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