Обогреватель для ребенка
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Обогреватель для ребенка
Я планирую купить потолочный инфракрасный обогреватель, но в Интернете так мало отзывов. Кто-нибудь может использовать это, что вы говорите?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Обогреватель для ребенка
Хотите купить его за квартиру? Я даже не слышал об этом ..
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Обогреватель для ребенка
Вы, наверное, хотите купить обогреватель для некоторых бытовых помещений? Для магазина там, например? Мы только что купили у Bilux обогреватель для нашего небольшого магазина, у них хороший выбор: https://bilux.ua/category/catalog/, наша модель Bilyuks B400, отлично подходит для комнаты, хорошо греет, не потребляет много) )
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Обогреватель для ребенка
Добротный инфракрасный обогреватель возьмите на https://55m.ru и будете нормально отапливать им детску даже в самые лютые морозы там будет можжете быть уверены, достаточно тепло, очень эффективные обогреватели если что
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Обогреватель для ребенка
Я тоже брал потолочный, так как не достанет это раз, и он обогревает хорошо окружность.
- Сафронов Николай
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 окт 2020, 14:44
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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