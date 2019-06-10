Prokl » 11 июн 2019, 20:40

LVS писал(а): Противокоррозионные материалы как выбираются для промышленных установок, есть эксперты?

Производство и поставка противокоррозионных материалов это Приборсервис, они и производят и продают такие материалы, у них широкий спектр их и выгодная ценовая политика, поэтому воспользоваться советую сейчас пока их продукция не подорожала, сейчас все дорожает http://priborservice.ru/index.php/vidy- ... materialov