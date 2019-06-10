Противокоррозионные материалы
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Противокоррозионные материалы
Противокоррозионные материалы как выбираются для промышленных установок, есть эксперты?
- LVS
- Писатель
-
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
-
Re: Противокоррозионные материалы
LVS писал(а):Противокоррозионные материалы как выбираются для промышленных установок, есть эксперты?
Противокоррозионные материалы говорите ну я использую тосол обычно станки в цехе смазываю
- burbon
- Писатель
-
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
-
Re: Противокоррозионные материалы
LVS писал(а):Противокоррозионные материалы как выбираются для промышленных установок, есть эксперты?
Производство и поставка противокоррозионных материалов это Приборсервис, они и производят и продают такие материалы, у них широкий спектр их и выгодная ценовая политика, поэтому воспользоваться советую сейчас пока их продукция не подорожала, сейчас все дорожает http://priborservice.ru/index.php/vidy- ... materialov
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: Противокоррозионные материалы
У нас отдел целый такие вопросы решает на предприятии
- Smidt
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: glebushka и гости: 9