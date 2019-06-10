Противокоррозионные материалы

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Противокоррозионные материалы

Новое сообщение LVS » 10 июн 2019, 22:14

Противокоррозионные материалы как выбираются для промышленных установок, есть эксперты?


LVS
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Re: Противокоррозионные материалы

Новое сообщение burbon » 11 июн 2019, 00:38

LVS писал(а):Противокоррозионные материалы как выбираются для промышленных установок, есть эксперты?

Противокоррозионные материалы говорите ну я использую тосол обычно станки в цехе смазываю

burbon
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Re: Противокоррозионные материалы

Новое сообщение Prokl » 11 июн 2019, 20:40

LVS писал(а):Противокоррозионные материалы как выбираются для промышленных установок, есть эксперты?

Производство и поставка противокоррозионных материалов это Приборсервис, они и производят и продают такие материалы, у них широкий спектр их и выгодная ценовая политика, поэтому воспользоваться советую сейчас пока их продукция не подорожала, сейчас все дорожает http://priborservice.ru/index.php/vidy- ... materialov

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Re: Противокоррозионные материалы

Новое сообщение Smidt » 30 июл 2019, 23:26

У нас отдел целый такие вопросы решает на предприятии
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