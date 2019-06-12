burbon писал(а):Где распечатку чертежей найти, в смысле где их у нас печатают, чертежи большого формата интересуют в первую очередь
Ищи где плоттер есть там и распечатывай, обычно при учебных зведениях бывают такие
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burbon писал(а):Где распечатку чертежей найти, в смысле где их у нас печатают, чертежи большого формата интересуют в первую очередь
Ищи где плоттер есть там и распечатывай, обычно при учебных зведениях бывают такие
burbon писал(а):Где распечатку чертежей найти, в смысле где их у нас печатают, чертежи большого формата интересуют в первую очередь
В Министерстве инженерной печати печатай, это как раз их профиль все что касается печати чертежей, схем и так далеее, я давно их знаю, сейчас конечно ничего не заказывал там печатать но когда работал на одной фирме то это постоянно было http://spb.dwg-rf.ru
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