Печать чертежей

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Re: Печать чертежей

Новое сообщение LVS » 12 июн 2019, 21:21

burbon писал(а):Где распечатку чертежей найти, в смысле где их у нас печатают, чертежи большого формата интересуют в первую очередь

Ищи где плоттер есть там и распечатывай, обычно при учебных зведениях бывают такие



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Re: Печать чертежей

Новое сообщение Prokl » 13 июн 2019, 07:23

burbon писал(а):Где распечатку чертежей найти, в смысле где их у нас печатают, чертежи большого формата интересуют в первую очередь

В Министерстве инженерной печати печатай, это как раз их профиль все что касается печати чертежей, схем и так далеее, я давно их знаю, сейчас конечно ничего не заказывал там печатать но когда работал на одной фирме то это постоянно было http://spb.dwg-rf.ru

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Re: Печать чертежей

Новое сообщение deggion » 25 фев 2020, 15:23

А толку заказывать доклады, курсовые, если проще будет купить готовый диплом и не морочить себе голову. Слышал, что сейчас профессионально этим занимаются ребята из компании http://diploma-service.com/. Если вы им предоставите такую возможность, то они вам предоставят готовый диплом за 15 минут.
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