Sharp или Baofeng

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Sharp или Baofeng

Новое сообщение LVS » 08 июл 2019, 21:26

Какую рацию взять Sharp или Baofeng что лучше? У меня когда-то были в охране шарпы ну так ничего в принципе но вот почитал в сети многие люди пишут что бофенг тоже ничего так


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Re: Sharp или Baofeng

Новое сообщение Prokl » 09 июл 2019, 15:20

LVS писал(а):Какую рацию взять Sharp или Baofeng что лучше? У меня когда-то были в охране шарпы ну так ничего в принципе но вот почитал в сети многие люди пишут что бофенг тоже ничего так

Удивительно что вы не знаете самую распространенную рацию, я вам серьезно говорю, шарпы одно воремя были очень популярны, а потом их как раз Baofeng и скинул с пика этой популярности, люди сказали зачем нам платить больше, когда эти рации лучше https://www.radioexpert.ru/category/racii/baofeng/

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Re: Sharp или Baofeng

Новое сообщение Danchik » 20 окт 2022, 13:43

Посмотрите на них обзоры и сравните их характеристики.
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