Prokl » 09 июл 2019, 15:20

LVS писал(а): Какую рацию взять Sharp или Baofeng что лучше? У меня когда-то были в охране шарпы ну так ничего в принципе но вот почитал в сети многие люди пишут что бофенг тоже ничего так

Удивительно что вы не знаете самую распространенную рацию, я вам серьезно говорю, шарпы одно воремя были очень популярны, а потом их как раз Baofeng и скинул с пика этой популярности, люди сказали зачем нам платить больше, когда эти рации лучше https://www.radioexpert.ru/category/racii/baofeng/