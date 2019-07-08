Sharp или Baofeng
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Sharp или Baofeng
Какую рацию взять Sharp или Baofeng что лучше? У меня когда-то были в охране шарпы ну так ничего в принципе но вот почитал в сети многие люди пишут что бофенг тоже ничего так
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Sharp или Baofeng
LVS писал(а):Какую рацию взять Sharp или Baofeng что лучше? У меня когда-то были в охране шарпы ну так ничего в принципе но вот почитал в сети многие люди пишут что бофенг тоже ничего так
Удивительно что вы не знаете самую распространенную рацию, я вам серьезно говорю, шарпы одно воремя были очень популярны, а потом их как раз Baofeng и скинул с пика этой популярности, люди сказали зачем нам платить больше, когда эти рации лучше https://www.radioexpert.ru/category/racii/baofeng/
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Sharp или Baofeng
Посмотрите на них обзоры и сравните их характеристики.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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