Уплотнительные кольца

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Уплотнительные кольца

Новое сообщение glebushka » 15 июл 2019, 07:29

Уплотнительные кольца для систем канализации дали задание найти у нас коммунальное предприятие поэтому надо найти срочно и желательно подешевле


glebushka
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Re: Уплотнительные кольца

Новое сообщение Smidt » 15 июл 2019, 21:18

Вам оптом как я понимаю нужно поэтому совет либо оптовый крупный поставщик либо же еще лучше производитель уплотнителей данного вида
Smidt
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Re: Уплотнительные кольца

Новое сообщение Prokl » 16 июл 2019, 00:59

glebushka писал(а):Уплотнительные кольца для систем канализации дали задание найти у нас коммунальное предприятие поэтому надо найти срочно и желательно подешевле

Сразу говорю, что такого ассортимента уплотнительных материалов как на https://pgn.su вы больше нигде не найдете, торцевые уплотнители для насосов, водоснабжения и канализационных систем покупал у них

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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