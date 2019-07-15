Prokl » 16 июл 2019, 00:59

glebushka писал(а): Уплотнительные кольца для систем канализации дали задание найти у нас коммунальное предприятие поэтому надо найти срочно и желательно подешевле

Сразу говорю, что такого ассортимента уплотнительных материалов как на https://pgn.su вы больше нигде не найдете, торцевые уплотнители для насосов, водоснабжения и канализационных систем покупал у них