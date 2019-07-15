Уплотнительные кольца
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Уплотнительные кольца
Уплотнительные кольца для систем канализации дали задание найти у нас коммунальное предприятие поэтому надо найти срочно и желательно подешевле
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Уплотнительные кольца
Вам оптом как я понимаю нужно поэтому совет либо оптовый крупный поставщик либо же еще лучше производитель уплотнителей данного вида
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Уплотнительные кольца
glebushka писал(а):Уплотнительные кольца для систем канализации дали задание найти у нас коммунальное предприятие поэтому надо найти срочно и желательно подешевле
Сразу говорю, что такого ассортимента уплотнительных материалов как на https://pgn.su вы больше нигде не найдете, торцевые уплотнители для насосов, водоснабжения и канализационных систем покупал у них
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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