Воздуховод

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Воздуховод

Новое сообщение Dimotrex » 11 авг 2019, 06:44

Нам на предприятие нужен воздуховод и не знаем, как его подобрать. Скажите, обязательно ли чтобы он был оцинкован или можно обычный сварной взять? Спасибо за ответы.


Dimotrex
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