Воздуховод
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Воздуховод
Нам на предприятие нужен воздуховод и не знаем, как его подобрать. Скажите, обязательно ли чтобы он был оцинкован или можно обычный сварной взять? Спасибо за ответы.
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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