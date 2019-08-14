Мини- погрузчик для склада
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Мини- погрузчик для склада
Для склада сыпучих материалов, необходимо приобрести надежный мини-погрузчик, кто какую модель может порекомендовать, если есть тут опытные люди?
- pavelpaxom
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 02:56
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