Мини- погрузчик для склада

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Мини- погрузчик для склада

Новое сообщение pavelpaxom » 14 авг 2019, 15:17

Для склада сыпучих материалов, необходимо приобрести надежный мини-погрузчик, кто какую модель может порекомендовать, если есть тут опытные люди?


pavelpaxom
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2019, 02:56
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group