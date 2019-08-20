Видеонаблюдение

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Видеонаблюдение

Новое сообщение Prokl » 20 авг 2019, 16:26

Какие камеры лучше всего подходят для видеонаблюдения уличного, хочу что-то подобрать для территории вокруг ангара


Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Видеонаблюдение

Новое сообщение glebushka » 22 авг 2019, 04:02

IP камеры лучше всего
glebushka
Писатель
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу

Re: Видеонаблюдение

Новое сообщение LVS » 22 авг 2019, 04:04

Можно еще парочку муляжей таких поставить http://wildshop.site/detail/mulyazh-kam ... f03-616067 чтобы их то видели люди и боялись что тут наблюдение установлено, плюс муляжи дешевые но свой эффект они дадут сто поцентов вам говорю, доказано уже на практике
LVS
Фанат
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Видеонаблюдение

Новое сообщение Danchik » 28 фев 2022, 15:16

Можно и аналоговые поставить, лишь бы они работали стабильно и четкая картинка была.
Аватара пользователя
Danchik
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
Вернуться к началу

Re: Видеонаблюдение

Новое сообщение Bernetta » 01 мар 2022, 11:56

Не вижу проблемы, сейчас столько разных камер для наблюдения существует, что можно на любой бюджет и под любые задачи найти варианты, которые бы всех устроили. Могу посоветовать вам обратиться в фирму "РусСэйв", там вам помогут подобрать надежное видеонаблюдение для производства и проконсультируют по всем вопросам, связанным с наладкой оборудования и его установкой.
Аватара пользователя
Bernetta
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 апр 2020, 14:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group