Видеонаблюдение
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Видеонаблюдение
Какие камеры лучше всего подходят для видеонаблюдения уличного, хочу что-то подобрать для территории вокруг ангара
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Видеонаблюдение
IP камеры лучше всего
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Видеонаблюдение
Можно еще парочку муляжей таких поставить http://wildshop.site/detail/mulyazh-kam ... f03-616067 чтобы их то видели люди и боялись что тут наблюдение установлено, плюс муляжи дешевые но свой эффект они дадут сто поцентов вам говорю, доказано уже на практике
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Видеонаблюдение
Можно и аналоговые поставить, лишь бы они работали стабильно и четкая картинка была.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Re: Видеонаблюдение
Не вижу проблемы, сейчас столько разных камер для наблюдения существует, что можно на любой бюджет и под любые задачи найти варианты, которые бы всех устроили. Могу посоветовать вам обратиться в фирму "РусСэйв", там вам помогут подобрать надежное видеонаблюдение для производства и проконсультируют по всем вопросам, связанным с наладкой оборудования и его установкой.
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Bernetta
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 14:30
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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