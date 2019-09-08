Восстановление данных с мобильного телефона

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Восстановление данных с мобильного телефона

Новое сообщение anna miller » 08 сен 2019, 01:37

У меня значит проблема следующего характера, необходимо восстановить всю информацию которая хранилась на телефоне, смартфон упал в море на отдыхе в Крыму. На телефоне много контактов которые актуальны для моего бизнеса. Кто может посоветовать организацию, которая восстановит данные?


anna miller
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