Восстановление данных с мобильного телефона
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Восстановление данных с мобильного телефона
У меня значит проблема следующего характера, необходимо восстановить всю информацию которая хранилась на телефоне, смартфон упал в море на отдыхе в Крыму. На телефоне много контактов которые актуальны для моего бизнеса. Кто может посоветовать организацию, которая восстановит данные?
- anna miller
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 24 авг 2019, 03:54
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