Нужны медные пруты

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Нужны медные пруты

Новое сообщение Barrracuda » 14 сен 2019, 07:41

Знает ли кто из уважаемых форумчан, где в Спб можно купить медные пруты? Точные характеристики вроде диаметра пока сказать не могу, меня просто интересует, реально ли их найти где-то в продаже вот прямо сейчас.


Barrracuda
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