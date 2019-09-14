Barrracuda » 14 сен 2019, 07:41

Знает ли кто из уважаемых форумчан, где в Спб можно купить медные пруты? Точные характеристики вроде диаметра пока сказать не могу, меня просто интересует, реально ли их найти где-то в продаже вот прямо сейчас.