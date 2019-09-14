Нужны медные пруты
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Нужны медные пруты
Знает ли кто из уважаемых форумчан, где в Спб можно купить медные пруты? Точные характеристики вроде диаметра пока сказать не могу, меня просто интересует, реально ли их найти где-то в продаже вот прямо сейчас.
- Barrracuda
- Читатель
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- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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