Тюнинг услуги в Москве

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Тюнинг услуги в Москве

Новое сообщение Leonn » 17 сен 2019, 01:38

Необходимо сделать полировку и нанести защитное покрытие на кузов автомобиля, кто может посоветовать проверенный центр по тюнингу в Москве, поделитесь контактами.


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Re: Тюнинг услуги в Москве

Новое сообщение bubnova » 17 сен 2019, 15:42

спустя время внешний вид начинает заметно портиться: из-за постоянно попадающих на поверхность кузова мелких частиц песка и гравия образовываются царапины, кузов тускнеет, теряет всякий лоск. Чтобы защитить автомобиль от преждевременного старения следует своевременно делать полировку кузова.
bubnova
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Re: Тюнинг услуги в Москве

Новое сообщение pavelpaxom » 17 сен 2019, 20:57

Я недавно делал полировку и защитное покрытие кузова автомобиля в этой авто мастерской https://pro-custom.ru/ Кроме защиты от механического воздействия защитное покрытие часто дает и гидрофобный эффект — отталкивает влагу и грязь.
pavelpaxom
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