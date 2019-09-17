Тюнинг услуги в Москве
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Тюнинг услуги в Москве
Необходимо сделать полировку и нанести защитное покрытие на кузов автомобиля, кто может посоветовать проверенный центр по тюнингу в Москве, поделитесь контактами.
- Leonn
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:07
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Re: Тюнинг услуги в Москве
спустя время внешний вид начинает заметно портиться: из-за постоянно попадающих на поверхность кузова мелких частиц песка и гравия образовываются царапины, кузов тускнеет, теряет всякий лоск. Чтобы защитить автомобиль от преждевременного старения следует своевременно делать полировку кузова.
- bubnova
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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Re: Тюнинг услуги в Москве
Я недавно делал полировку и защитное покрытие кузова автомобиля в этой авто мастерской https://pro-custom.ru/ Кроме защиты от механического воздействия защитное покрытие часто дает и гидрофобный эффект — отталкивает влагу и грязь.
- pavelpaxom
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 02:56
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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