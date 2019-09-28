Какую мотокосу взять?

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Какую мотокосу взять?

Новое сообщение TukTuk » 28 сен 2019, 09:47

Хочу отцу на дачу купить новую мотокосу, а то его старая совсем плохо работает. Какой марки мотокосу взять? Нужна хорошая, ну и в пределах 5-ти тысяч конечно желательно.


TukTuk
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Re: Какую мотокосу взять?

Новое сообщение lynaaa » 28 сен 2019, 14:25

А какая мотокоса нужна - электрическая или бензиновая? Или вообще все равно? Я бы вот взял бы бензиновую, по мне они удобнее. Но конечно и стоят чуть дороже электрических кос.
lynaaa
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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