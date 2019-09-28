Какую мотокосу взять?
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Какую мотокосу взять?
Хочу отцу на дачу купить новую мотокосу, а то его старая совсем плохо работает. Какой марки мотокосу взять? Нужна хорошая, ну и в пределах 5-ти тысяч конечно желательно.
- TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Какую мотокосу взять?
А какая мотокоса нужна - электрическая или бензиновая? Или вообще все равно? Я бы вот взял бы бензиновую, по мне они удобнее. Но конечно и стоят чуть дороже электрических кос.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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