Электрический котел для дома

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Электрический котел для дома

Новое сообщение Laurent » 30 окт 2019, 14:18

Решил заменить у себя дома отопление и поменять свой газовый котел на электрический и вот сейчас ищу где в Казани смогу приобрести себе новый и качественный электрический котел,вы мне вообще можете подсказать где я смогу его купить ?


Laurent
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