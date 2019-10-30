Электрический котел для дома
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Электрический котел для дома
Решил заменить у себя дома отопление и поменять свой газовый котел на электрический и вот сейчас ищу где в Казани смогу приобрести себе новый и качественный электрический котел,вы мне вообще можете подсказать где я смогу его купить ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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