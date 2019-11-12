Сломался холодильник...

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Сломался холодильник...

Новое сообщение Kadillak » 12 ноя 2019, 13:45

Всем огромный привет из Москвы! Как думаете,стоит ли ремонтировать холодильник,который ломается практически каждый год? Либо купить новый все же?


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Kadillak
 
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Зарегистрирован: 12 сен 2019, 16:16
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