Оснащение
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Оснащение
Вскоре мы собираемся открыть вторую лабораторию, и нам нужно будет ее оборудовать. Скажите пожалуйста, компания, которая занимается оснащением лаборатории замков ключей в Москве?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Оснащение
Многим компаниям, которые оборудуют лабораторию под ключ, найти будет не сложно: вы можете искать контакты в Интернете или спрашивать друзей и знакомых.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Оснащение
У нас уже было две лаборатории, нам нужно было оборудовать вторую лабораторию, мы связались с компанией https://rosakklab.ru/, которая занимается оснащением лаборатории под ключ, мы, конечно, делаем свою работу на высшем уровне. что это настоящие профессионалы своего дела.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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