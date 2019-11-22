Какой фирмы лучше всего брать катушки контакторов????

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Какой фирмы лучше всего брать катушки контакторов????

Новое сообщение Another Life » 22 ноя 2019, 09:44

Кто в теме, напишите плз, какие есть норм фирмы производители катушек контакторов и оцените по 10 бальной шкале.., и где лучше покупать?


Another Life
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Re: Какой фирмы лучше всего брать катушки контакторов????

Новое сообщение ITIsTheEnd » 22 ноя 2019, 17:15

У меня на обслуживании находится ротационная печь, так вот там стоят 4 группы ТЭНов. На пуске стот контакторы сименс 35А...
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ITIsTheEnd
 
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