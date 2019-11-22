Какой фирмы лучше всего брать катушки контакторов????
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Какой фирмы лучше всего брать катушки контакторов????
Кто в теме, напишите плз, какие есть норм фирмы производители катушек контакторов и оцените по 10 бальной шкале.., и где лучше покупать?
- Another Life
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 16:44
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Re: Какой фирмы лучше всего брать катушки контакторов????
У меня на обслуживании находится ротационная печь, так вот там стоят 4 группы ТЭНов. На пуске стот контакторы сименс 35А...
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ITIsTheEnd
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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