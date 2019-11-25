Alyabyev » 25 ноя 2019, 14:21

У меня в моем магазине поломались весы и теперь мне нужно купить новые и вот я ищу где в Москве смогу купить себе хорошие и качественные электронные торговые весы,вы могли бы мне подсказать где я смогу их купить себе ?