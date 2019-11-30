Что сделать чтобы принтер Ricoh перестал жевать бумагу?
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Что сделать чтобы принтер Ricoh перестал жевать бумагу?
У нас принтер Ricoh. Уже у нас давно и работал на отлично. Но вот уже второй день как жует бумагу. Сначала это было изредка, а потом стал все чаще зажевывать. Как его "вылечить" от этого?
- Амирам
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:20
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Re: Что сделать чтобы принтер Ricoh перестал жевать бумагу?
Я бы посоветовала исключить причины связанные с бумагой и ее подачей. Проверьте что бумага без загибов, а также проверьте чтобы она ровно подавалась, а не под углом.
- Жансая
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:16
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Re: Что сделать чтобы принтер Ricoh перестал жевать бумагу?
Весьма вероятно, что у вас в принтер какой-то сторонний предмет попал. Нужно будет его разобрать. Для этого лучше мастера вызвать. Сделать это, к примеру, на этом сайте https://www.servorg.ru/remont-printerov/ можете.
- Индира
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:18
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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