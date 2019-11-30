Что сделать чтобы принтер Ricoh перестал жевать бумагу?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Что сделать чтобы принтер Ricoh перестал жевать бумагу?

Новое сообщение Амирам » 30 ноя 2019, 22:16

У нас принтер Ricoh. Уже у нас давно и работал на отлично. Но вот уже второй день как жует бумагу. Сначала это было изредка, а потом стал все чаще зажевывать. Как его "вылечить" от этого?


Амирам
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:20
Вернуться к началу

Re: Что сделать чтобы принтер Ricoh перестал жевать бумагу?

Новое сообщение Жансая » 01 дек 2019, 03:59

Я бы посоветовала исключить причины связанные с бумагой и ее подачей. Проверьте что бумага без загибов, а также проверьте чтобы она ровно подавалась, а не под углом.
Жансая
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:16
Вернуться к началу

Re: Что сделать чтобы принтер Ricoh перестал жевать бумагу?

Новое сообщение Индира » 01 дек 2019, 04:01

Весьма вероятно, что у вас в принтер какой-то сторонний предмет попал. Нужно будет его разобрать. Для этого лучше мастера вызвать. Сделать это, к примеру, на этом сайте https://www.servorg.ru/remont-printerov/ можете.
Индира
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:18
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group