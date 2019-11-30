Амирам » 30 ноя 2019, 22:16

У нас принтер Ricoh. Уже у нас давно и работал на отлично. Но вот уже второй день как жует бумагу. Сначала это было изредка, а потом стал все чаще зажевывать. Как его "вылечить" от этого?