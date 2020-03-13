djum » 14 мар 2020, 14:59

А я вот жене выбирал на 8 марта жене подарок, так ак она очень новую мультиварку хотела.

Так ориентировался по обзорам на сайте https://modernplace.ru

Взял в итоге Redmond RMC-P350

Вроде нормальная, жена во всяком случае пока что очень довольна.

Так что посмотрите если кому интересно