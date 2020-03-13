Все о электричестве

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Все о электричестве

Новое сообщение del31 » 13 мар 2020, 11:52

Привет всем,у меня не давно был спор на работе,насчет кто изобрел лампочку,я говорю что это Эдиссон,а мой коллега говорит что первый придумал русский ученый,у кого есть насчет этого инфа?) ;)


del31
 
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Re: Все о электричестве

Новое сообщение Vanya_vanya » 13 мар 2020, 14:55

Доброго времени суток! Давно ведутся споры, кто изобрел лампочку накаливания,много научных передач было на эту тему,но я больше доверяю одной статье на этом сайте https://lampaexpert.ru/vidy-i-tipy-lamp/nakalivaniya/istoriya-lampy-nakalivaniya-i-eyo-osobennosti,потому что там приведены обоснованные доказательства подтвержденные людьми науки!!
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