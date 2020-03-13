Все о электричестве
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Все о электричестве
Привет всем,у меня не давно был спор на работе,насчет кто изобрел лампочку,я говорю что это Эдиссон,а мой коллега говорит что первый придумал русский ученый,у кого есть насчет этого инфа?)
- del31
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
-
Re: Все о электричестве
Доброго времени суток! Давно ведутся споры, кто изобрел лампочку накаливания,много научных передач было на эту тему,но я больше доверяю одной статье на этом сайте https://lampaexpert.ru/vidy-i-tipy-lamp/nakalivaniya/istoriya-lampy-nakalivaniya-i-eyo-osobennosti,потому что там приведены обоснованные доказательства подтвержденные людьми науки!!
- Vanya_vanya
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 5